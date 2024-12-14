Не так, как все привыкли: как поставить ударение в слове 'руно'

Ударение указывает на слог, который выделяется при произношении слова. Ударение в украинском языке, в отличие, например, от французского или польского, не фиксировано, то есть нужно сразу запоминать слова по звучанию. Эта особенность служит в том числе и для красоты и благозвучия речи.

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Однако есть слова, с ударением у которых возникают вопросы. Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском", объяснила, куда падает ударение в слове "руно".

Многие из школьных лет знают греческий миф о Золотом руне – мифическое руно чудесного золотого барана, на котором Фрикс и Гелла убегали от мачехи Ино. Руно хранилось в Колхиде, откуда его похитил герой Ясон.

Языковед удивила открытием. Оказывается, правильно говорить не рунО, а рУно.

Кстати, слово руно имеет несколько значений:

это длинная шерсть из овец;

или овечья или баранья шкура с шерстью.

Например:

А хіба ж не радується душа, коли острижеш барана, а на ньому руно!.. Таке руно, що розкинеш і - на весь сарай! (Олесь Гончар).

Тільки він один щодня здіймав панові п'ятдесят-шістдесят тонких рун (Михайло Стельмах).

Кстати, в украинском языке слова, которые теперь маркированы как лексемы с одним ударением, но исторически их было два. Или и наоборот. Для примера можно привести слова "простий", "також" і "завжди" – современные словари фиксируют двойной ударение. Но историки языка говорят, что раньше ударение было одно: "прóстий", "такóж", "зáвжди". Детальнее о том, какие украинские слова имеют два ударения и почему так получилось – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как правильно ставить ударение в словах "святки" и "дідух".

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