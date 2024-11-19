Как правильно ставить ударение в словах 'святки' и 'дідух': знают не все

В некоторых языках ударение статично: во французском, например, оно падает на последний слог, в польском – почти всегда на предпоследний. Украинский язык не закрепляет ударение за конкретным порядковым слогом.

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Учитывая то, что четко определенных правил нет, слова следует запоминать сразу за звучанием. Однако иногда в разговорной речи закрепляется фонетически неправильное ударение. Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" объяснила, как правильно произносить слова"святки" и "дідух".

Сноп, который традиционно ставят в углу дома перед Рождеством, называют "дідухом". Если вы поставили ударение на первом слоге – вы, к сожалению, ошиблись.

Правильно будет "дідУх".

Например:

Йшла рокова, церемоніальна вечеря з примівками і обрядами по старому звичаю, з дідухом і кутею (Іван Франко).

Марина внесла до хати сніп пшениці.. і ставить його в куток. Цей сніп називається дідухом (Володимир Гжицький).

Святками или колядой называют двенадцать дней после праздника Рождества Христова до праздника Богоявления (Крещения). Ударение в слове "святки" падает на последний слог, то есть не "свЯтки", а "святкИ".

Вас і дядину, і всіх щиро цілую і кажу: "святий вечір, добрий вечір!", бо досі вже у Вас святки (Леся Українка).

Бенкетували в Тишкевича, а потім в Конецпольського, а далі в Потоцького. Бенкети тяглися тижнями, неначе великодні святки (Іван Нечуй-Левицький).

Кстати, украинскому языку присущи двойные ударения . Но для многих может стать неожиданностью двойной ударение в таком слове как "доповідач". Детальнее – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, что многие неправильно произносят слово "зручний".

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