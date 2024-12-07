Что такое 'пірник' и 'напірник': разницу мало кто знает

Среди многообразия украинского языка есть слова, похожие по звучанию, но разные по значению. Например, многие слышали слово "напірник", но о том, что такое "пірник" догадываются единицы.

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Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском", объяснила значение этих лексем. Важно знать все нюансы по их использованию.

"Напірник" – это изделие для перьевых и пуховых подушек. Обычно он сделан из крепкого и качественного материала и одевается на наволочки. Иногда в разговорной речи напірник называют просто чехлом, ведь в этом и заключается его основная функция.

Издавна "напірником" называли мешок из плотной ткани, куда насыпают перья для подушки или перины.

Например:

Замість пуху напірник можна соломою або сінцем набити (Панас Мирний).

Вона поклала для мене свіже рядно і подушку в червоному напірнику на вузьку лаву (Леонід Первомайський).

Мимоволі сльози бризкають з моїх очей, і я, лежачи ницьма, окроплюю сльозами тверду подушку, що колеться пір'ям з напірника (Євген Гуцало).

Над плавнями, освітлені знизу сонцем, пливли по небу тугі, схожі на подушки в рожевих напірниках, хмари (Юрій Мушкетик).

"Пірник" издавна употребляли в значении "пряник" или "пряник с перцем".

Фонетические и словообразовательные варианты:

перник – солодкий коржик;

пирний – пряний.

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