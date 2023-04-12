Настоящее варварство: комиссия заявила о повреждении объектов культурного наследия в Лавре представителями УПЦ МП. Фото

Комиссия Министерства культуры и информационной политики начала работу в Киево-Печерской лавре. Ранее доступ членам комиссии к объектам памятника блокировали прихожане УПЦ МП, договор на безвозмездное пользование лаврой с которой был прекращен 29 марта из-за серьезных нарушений условий аренды.

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В МКИП показали первые последствия многолетнего "хозяйствования" УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, включенной в перечень мирового наследия ЮНЕСКО. То, что зафиксировано на фото, иначе, чем варварством, сложно назвать, в столичной полиции OBOZREVATEL подтвердили получение заявления о преступлении.

"Последствия безвозмездного пользования Лаврой представителями УПЦ МП. Комиссия МКИП наконец-то работает, хотя и не беспрепятственно. Фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 УКУ "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", – отметили в Минкульте.

На фотографиях, удивительно похожих на дома украинцев после изгнания российских оккупантов, видно, что помещение лавры превращено фактически в свалку. Посреди строительного и бытового мусора на полу помещений валяются пустые бутылки из-под пива.

Также на фотографиях заметно, что, выбираясь, представители УПЦ МП выдрали и забрали с собой все, что могли забрать, включая системы вентиляции и освещения.

Министр культуры Александр Ткаченко уточнил, что на фото – помещения корпуса №112, где расположен Книжный склад, построенный во второй половине XIX века.

"Не без помех, но все же удалось попасть в корпус № 112. На фото – последствия пользования УПЦ МП "Книжным складом" Киево-Печерской лавры, построенным во ІІ половине XIX века, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. 100 лет корпус № 112 был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры, образцом общественно-общественной архитектуры в стиле классицизма, проект которой выполнен известным архитектором П. И. Спарро, УПЦ МП понадобилось всего несколько десятков, чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", – подчеркнул Ткаченко.

По его словам, комиссия МКИП зафиксировала аварийное состояние помещения, оно непригодно для эксплуатации и имеет явные признаки разрушения.

Помещение Книжного состава опечатано представителями Заповедника. Следователи проводят все необходимые процессуальные действия от осмотра помещения до свидетельских показаний.

В полиции города Киева OBOZREVATEL подтвердили, что к ним обратились с заявлением о незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия

Напомним, 10 марта Минкульт объявил о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ МП из-за нарушения им условий договора аренды. Покинуть территорию памятника представители УПЦ МП должны были до 29 марта.

В день выселения настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не собираются покидать территорию православной святыни. В УПЦ МП заявили, что аренда Лавры вроде бы завершится 29 марта 2045 года, и подали иск в суд, в удовлетворении которого было отказано.

Тем временем монахи УПЦ МП и свезенные в Лавру верующие блокировали работу комиссии. По этому факту, а также по заявлениям журналистов о препятствовании профессиональной деятельности открыто производство.