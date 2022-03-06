На Киевщине не прекращаются бои, Мариуполь в осаде, а Херсон без связи. Ситуация в Украине по регионам

На 11-е сутки российского вторжения в Украину на Киевщине не прекращаются ужесточенные бои наших защитников с врагом, а Мариуполь оккупанты продолжают держать в окружении. Прошедшая ночь стала тревожной для жителей Житомирщины, которую войска РФ атаковали с воздуха – есть погибшие.

Об этом говорится в сводке относительно ситуации в регионах по состоянию на утро воскресенья, 6 марта, имеющейся в распоряжении OBOZREVATEL. Отмечается, что только в нескольких областях, которые уже претерпели разрушения от захватчиков, ночь прошла спокойно.

Киевщина: бой в Ирпене, Гостомеле, Макарове. Перемещение врага по Буче, Немишаевской общине. Район Житомирской трассы остается самой горячей точкой.

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Житомирщина дважды ночью была воздушная тревога. В частности, в городе Коростень в результате авиационного удара разрушены 10 частных жилых домов (один человек погиб, пятеро получили травмы, в том числе ребенок). Из подвала гаража, который охватило пламя, спасли пятерых детей. Также удар был нанесен по местной железной дороге – поврежден тепловоз, две электрички и два пассажирских вагона. Кроме этого, в городе Овруч авиаудар российских оккупантов разрушил 15 частных жилых домов. Погибших и травмированных нет.

Харьковщина: ночь в областном центре снова была со взрывами, в том числе в районах Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и центре Харькова – противник вел огонь по жилым многоэтажкам, детским садам и рынкам. По области ВСУ по нескольким направлениям перешли в контрнаступление.

На Хмельнитчине удар войск РФ пришелся по аэродрому в Староконстантинове – двое раненых. В Черниговской области – постоянны воздушные тревоги, бои продолжаются в окрестностях и на киевском направлении.

Николаевщину российские оккупанты ночью обстреляли из "Смерчей" – все три снаряда попали во двор частных домов. В результате в селе Радостный сад Николаевского района есть погибшие. Также были обстреляны ракетами другие села этого же района. В целом по области ситуация контролируемая.

На Донетчине в осаде остается Мариуполь. Как и Волноваха, хотя оттуда 5 марта удалось вывезти около 400 человек. В воскресенье попытки эвакуации продолжились. Над Краматорском вчера вечером украинская наша ПВО сбила крылатую ракету.

Более-менее спокойно прошла ночь на Луганщине. Накануне там были мощные обстрелы: в прилегающих к Северодонецку поселках, которые теперь отрезаны от города, гуманитарная катастрофа. В Новопскове автоматными очередями разогнали акцию протеста. Снова оккупанты обстреляли областную детскую больницу. В то же время в регион пришла первая гуманитарная помощь из Черновицкой области, также начинает работу ООН по делам беженцев, цель которой – закупить гуманитарку для Новопскова.

Одну тревогу ночью зафиксировали в Днепре, на Полтавщине сирены звучали в Лубнах, Миргороде, а утром в самой Полтаве.

На Запорожье ночь прошла сравнительно спокойно. Жители облцентра и других населенных пунктов области продолжают готовиться к встрече с врагом, устраивая укрепления.

Тихо было ночью в Одессе, сравнительно – в Херсоне, но в городе выключили мобильную связь.

Кировоградщина, Ривненщина, Винниччина, Волынь, Тернопольщина, Черкасщина, Львовщина, Буковина, Ивано-Франковщина, Закарпатье: ночь была тихой, все спокойно.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала вторжения в Украину оккупационные войска РФ потеряли уже более 11 тысяч человек. Также захватчики несут значительные потери в вооружении и технике – на 11-й день войны минус 285 российских танков, 50 РСЗО, 48 вертолетов и 44 самолета и не только.

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