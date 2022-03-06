Потери России в войне с Украиной составили 11 тыс. человек: уничтожены 285 танков, 44 самолета

Ряды российской армии, которая 24 февраля вторглась в Украину, поредели уже более чем на 11 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, на одиннадцатый день войны оккупанты потеряли почти 300 танков, более 40 самолетов и до 50 вертолетов.

В то же время украинские защитники продолжают устойчиво удерживать определенные позиции и уничтожать противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:

личный состав – более 11 тыс. человек;

боевые бронированные машины (ББМ) – 985 единиц;

автомобильная техника – 447;

танки – 285;

артиллерийские системы – 109;

цистерны с горюче-смазочными материалами (ППМ) – 60;

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реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 50;

вертолеты – 48;

самолеты – 44;

средства противовоздушной обороны (ПВО) – 21;

беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 4;

легкие скоростные катера – 2.

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