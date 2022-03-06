Из Бучи и Гостомеля не могут эвакуировать мирных жителей, оккупанты расстреливают людей

В Буче и Гостомеле под Киевом, где ВСУ отбивают атаки российских войск, не могут эвакуировать людей. Местные говорят, что оккупанты расстреливают даже гражданское население.

Об этом в сети рассказывают бучанцы, оказавшиеся в ловушке. Информацией поделился и глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, болезненной точкой также остаются Ворзель и Ирпень. С последнего жителей должны были эвакуировать утром 5 марта – поездом в Киев. Однако около 10:00 в результате удара были взорваны железнодорожные пути и людей пришлось выводить пешком.

Видео дня

"Оперативно мы начали организовывать автобусы, чтобы людей перевезти в Киев. Эта операция продолжается, задействованы и полиция, и ГСЧС, все необходимые службы областной военной администрации", – пояснил он.

В то же время признал, что без соблюдения российскими военными режима прекращения огня, к сожалению, невозможно провести эвакуацию в Буче и Гостомеле.

"Там происходят столкновения…" – констатировал Кулеба.

Со своей стороны местные жители рассказывают, что российские захватчики находятся в Буче и не дают людям выходить из укрытий. Город остался без света.

Более того, сообщается о случаях убийства военными РФ мирных жителей. Отмечается, что те ворвались во двор одного из частных домохозяйств и выстрелом в голову застрелили 69-летнего мужчину. Его жене оккупанты приказали сидеть в погребе и не выходить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бучанский район остается самым горячим на Киевщине. Оккупанты есть в Буче и Ирпене, накануне бои продолжались в Макарове и Гостомеле. Кроме того, по всей области сохраняются тревоги авианалетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведите на фейки!