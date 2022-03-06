В Харькове снова прогремели взрывы: появилось первое видео

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Российские оккупанты ночью 6 марта снова нанесли удары по Харькову. Слышен был гул самолетов.

Об этом пишет "Суспільне". Отмечается, что взрывов было слышно несколько (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Самолет над Харьковом. Взрыв. Снова взрывы. Оставайтесь в укрытиях", – сказано в сообщении.

Отмечается также, что взрывы были слышны в районах Алексеевки, Новых Домов, ХТХ, Салтовки, 23 Августа, Холодной Горы и в центре города.

Видео дня

В свою очередь Telegram-канал "Труха" опубликовал видео последствий бомбардировки на улице Северной.

На кадрах видно, что горит многоэтажный дом. Судя по включенному свету в некоторых окнах, он жилой.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей ночью, как и в прошлые несколько дней, российские оккупанты также проводили массированную бомбардировку Харькова.

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