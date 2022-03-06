На Житомирщине оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору: разрушено много домов, есть жертвы. Фото

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Российские оккупанты 6 марта нанесли ракетные удары по частному сектору в Житомирской области. В частности, они обстреляли Коростень и Овруч.

Об этом сообщает ГСЧС. В результате погиб 1 человек и 2 ранены, всего разрушено более 25 домов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так, в Коростене разрушено 10 частных домов. Один мирный житель погиб, еще двое травмированы. Удалось спасти пятерых детей.

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В Овруче обошлось без жертв и пострадавших, однако разрушены 15 домов – 5 из них полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиация российских оккупантов нанесла удары по Житомирскому бронетанковому заводу. В результате два человека получили ранения, однако обошлось без жертв.

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