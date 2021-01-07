Ляшко анонсував поставку м-РНК вакцини від COVID-19 в Україну
Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 (COVAX) повідомив про можливість поставки вакцини в Україну найближчим часом.
Про це на своїй сторінці в Facebook 7 січня написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він уточнив, що мова йде про м-РНК вакцину.
"P.s. отримали від COVAX лист про можливість поставок в країну м-РНК вакцини найближчим часом", – написав Ляшко.
Як ми повідомляли раніше, голова редакційної ради OBOZREVATEL і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський опублікував фотографію вакцини від коронавірусу, яку незаконно могли привезти для українських чиновників з Ізраїлю.