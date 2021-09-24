Кульбида об изменениях климата: все ближе и ближе к нам подходят катаклизмы

К Украине все ближе и ближе подходят катаклизмы из-за изменений в климате. К примеру, в этом году в Одесской области образовался смерч на море.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида. По его словам, к таким явлениям нужно готовиться органам государственной власти и местного самоуправления, а население необходимо информировать об этих вещах.

"Конечно же к этому надо быть готовыми всегда, потому что вероятность возникновения природных катаклизмов не исчезла, она увеличивается, поэтому к этому надо готовиться", – отметил Кульбида.

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Он рассказал, что изменения заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода. Если такие температурные контрасты не прекратятся, то при изменении погодных условий будут возникать всевозможные аномалии.

При этом директор Укргидрометцентра успокоил, что таких масштабных катаклизмов, как в Европе или в Америке, в Украине не может быть, потому что активность синоптических процессов и глубина циклонов, проходящих через территорию нашей страны, значительно меньше.

"Мы ближе к континентальной части, чем к морю, а именно там происходят наибольшие проявления опасных природных явлений", – добавил Кульбида.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Черном море у берегов Одессы засняли мощный смерч. В тот же день смерч был замечен и у берегов Черноморска. Явление наблюдалось на расстоянии примерно в 20 километров от побережья.

Ранее смерч пронесся под Запорожьем в селе Широкое. Он повредил около десяти жилых домов и заборов, поднимая в воздух все на своем пути.

Также смерч был замечен в Покрове на Днепропетровщине. А в селе Ушкалка на Херсонщине торнадо повалил деревья, заборы и снял шифер с домов.

Огромные смерчи над Балтийским морем выгнали отдыхающих с пляжа. Их видели туристы на популярных польских курортах Юрата, Ястарня, Владыславово, Халупа, Карвия и Леба.