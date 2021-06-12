Под Запорожьем прошел смерч. Видео

В селе Широкое Запорожской области прошел смерч. По предварительной информации, он повредил минимум десять жилых домов и заборов.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы погодного явления в сети. На записи видно, что большой вихрь поднимал в воздух все, что попадалось на пути (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео также попал момент того, как смерч приблизился к частному дому и начал срывать с него крышу. В результате листы шифера разлетелись на десятки метров. О людях, пострадавших от погодного явления, информации не было.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Покрове Днепропетровской области местные жители зафиксировали большой смерч, который образовался над городом. Природное явление наблюдали 7 июня.