На Херсонщине торнадо разрушил крыши домов и повалил заборы в селе. Фото последствий

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Торнадо на Херсонщине

В селе Ушкалка Херсонской области торнадо повалил деревья, заборы и снял шифер из некоторых домов. Ликвидировать последствия непогоды жителям населенного пункта помогали правоохранители.

Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-служба местного ГУ Национальной полиции на странице в Facebook. Отмечается, что торнадо в небе успели сфотографировать.

Торнадо в селе Ушкалка

Копы рассказали, что в результате ураганного ветра были повреждены заборы, крыши домов, повалены деревья. Пострадавших нет.

Дома, которые пострадали от сильного ветра
Кровлю некоторых зданий снесло ветром

Правоохранители обходили квартиры граждан и общались с местными жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды, написала пресс-служба.

"Работники превенции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды", – сказано в сообщении.

Последствия торнадо
Копы общались с местными жителями
Facebook / Полиция Херсонской области

Скриншот

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