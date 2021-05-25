На Херсонщине торнадо разрушил крыши домов и повалил заборы в селе. Фото последствий

В селе Ушкалка Херсонской области торнадо повалил деревья, заборы и снял шифер из некоторых домов. Ликвидировать последствия непогоды жителям населенного пункта помогали правоохранители.

Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-служба местного ГУ Национальной полиции на странице в Facebook. Отмечается, что торнадо в небе успели сфотографировать.

Копы рассказали, что в результате ураганного ветра были повреждены заборы, крыши домов, повалены деревья. Пострадавших нет.

Правоохранители обходили квартиры граждан и общались с местными жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды, написала пресс-служба.

"Работники превенции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

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