В Черном море у берегов Одессы засняли мощный смерч. Видео

В социальных сетях в субботу, 19 июня, появилось видео еще одного смерча, который пронесся по Черному морю вблизи берегов Одессы. Его сняли моряки сухогруза на рейде, стоявшем напротив Черноморска.

Вихрей было несколько, пишут местные СМИ, ссылаясь на очевидцев. Явление наблюдалось на расстоянии примерно в 20 километров от побережья города.

Кадры были сделаны в четверг, 17 июня, – в тот же день смерч был замечен у берегов Черноморска.

Видео дня

На видео заснята воронка, которая засасывала в облако воду. Процесс продолжался недолго – через несколько минут смерч потерял свою силу и рассосался.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее смерч пронесся под Запорожьем в селе Широкое. Он повредил около десяти жилых домов и заборов, поднимая в воздух все на своем пути.

Также смерч был замечен в Покрове на Днепропетровщине. А в селе Ушкалка на Херсонщине торнадо повалил деревья, заборы и снял шифер с домов. Ликвидировать последствия урагана жителям села помогали правоохранители.

Согласно прогнозу синоптиков, на Троицу, 20 июня, в Украину придут ливни, однако жаркая погода сохранится.