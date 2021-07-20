Огромные смерчи над Балтийским морем выгнали отдыхающих с пляжа. Видео

В понедельник, 19 июля, в нескольких прибрежных городах Польши можно было наблюдать необычное явление – водные смерчи, образовавшиеся на Балтийском море. Огромные вихри воздуха и воды, образовавшиеся над поверхностью моря, соединяясь с кучевыми облаками, имели угрожающий вид.

Их видели туристы, которые отдыхали в таких популярных польских морских курортах, как Юрате, Ястарня, Владыславово, Лачуги, Карвия и Леба. Об этом сообщает местное издание rmf24. Люди испугались огромных вихрей и убежали с пляжа.

Польские охотники за штормами рассказали в соцсетях, что по меньшей мере 8 таких смерчей имели место в польской части Балтийского моря.

"Не раз можно было наблюдать два таких явления одновременно", — написали они в соцсетях, и поделились фото и видео необычного природного явления.

Видео дня

После вчерашней серии водных смерчей, которые наблюдались в Польше вдоль побережья Балтийского моря, сегодня, 20 июля, в Силезском воеводстве в окрестностях Жоры местные жители стали свидетелями торнадо. Кадры угрожающего природного явления обнародовали польские охотники за штормами в Facebook.

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