'Красную' зону карантина ввели в трех областях Украины: все ограничения

Со среды, 3 марта, три области в Украине находятся в "красной" зоне карантина: Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Какие ограничения действуют в этих регионах, читайте в публикации OBOZREVATEL.

С 3 марта в регионе запрещено:

работа кафе и ресторанов (кроме доставки и на вынос);

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и спортзалов;

школы переходят на дистанционное обучение, за исключением 1-4 классов и детсадов;

запрещены все массовые мероприятия.

Ранее председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко сказал, что в регионе за последние четыре недели втрое увеличилось количество больных.

В Ивано-Франковске наблюдается критическая ситуация с COVID-19. Так, больницы, принимающие инфицированных коронавирусом, переполнены и пациенты лежат в коридорах. Жесткие карантинные меры ввели сроком с 26 февраля по 12 марта.

К тому же из-за усиленных карантинных ограничений на Ивано-Франковщине "Укрзалізниця" прекратит курсирование поездов в регионе. При этом в компании объяснили, как украинцы смогут выехать из области. Также приостановлены маршруты автобусного и авиационного сообщения. Городской общественный транспорт работает в режиме спецпропусков.

Кроме того, на въездах-выездах в область установлены КПП, где проверяют температуру.

Также действуют ограничения, которые вводятся в "красной" зоне: запрет на массовые мероприятия и работу заведений питания. Школы перешли на "удаленку", детсады закрыты.

Отметим, что ранее на Прикарпатье люди перекрыли дорогу, требуя отменить карантин.

В Черновицкой области с 1 марта из-за распространения COVID-19 ввели "красный" уровень эпидемической опасности. Жесткие ограничения продлятся минимум до 10 марта.

Школы перевели на дистанционный режим, работают только детские сады. Также, как на Прикарпатье и Житомирщине, здесь запрещена работа кафе, магазинов, рынков и прочее.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о ситуации с COVID-19 в регионе: больницы загружены, не хватает кислорода для пациентов и врачей.

В Винницкой области с 3 марта действуют ограничения "оранжевой" зоны карантина. Из-за COVID-19 школы перевели на дистанционное обучение.

В больницах запрещены плановые операции и госпитализации, консультирование поликлиник государственных и коммунальных медучреждений, кроме разрешенных в установленном порядке.

В заведениях питания и общественном транспорте усилили проверки соблюдения карантинных мер.

Добавим, что по состоянию на 2 марта 9 областей находились в зоне риска и переведены в "оранжевую" зону: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Ривненская и Тернопольская области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство вернулось к адаптивному карантину и делению регионов страны на зоны. Также до 30 апреля 2021 года продлили режим чрезвычайной ситуации.