В Кабмине подтвердили 'красный' статус Черновицкой области

В Черновицкой области из-за распространения COVID-19 ввели "красный" уровень эпидемической опасности.

Решение об этом было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Facebook министр КМУ Олег Немчинов.

"Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 марта 2020 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области", – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе городского совета Черновцов сообщили, что в области и городе с 00:00 27 февраля до 00:00 10 марта вводятся ограничения, характерные для "красной" зоны карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области из-за роста количества новых зараженных коронавирусом могут ввести карантин выходного дня.