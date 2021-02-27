На Прикарпатье люди перекрыли дорогу, требуя отменить карантин. Видео
В субботу, 27 февраля, в селе Раковчик Коломыйского района Ивано-Франковской области десятки человек перекрыли дорогу Н-10 Стрый-Мамалыга, требуя снять карантин.
Как сообщает Galka, на акцию протеста в основном собрались предприниматели, которые теряют деньги из-за карантинных ограничений. Также люди возмущались, что на карантине курорт "Буковель" продолжает работу.
Из-за акции протеста на дороге образовались значительные пробки: не двигались как легковые автомобили, так и грузовики.
На месте работали полицейские и следили за соблюдением порядка.
Отметим, что "Укрзалізниця" прекратит курсирование поездов в Ивано-Франковскую область и обратно из-за вспышки в регионе COVID-19.
Напомним, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и отсутствием койко-мест из-за наплыва пациентов в медучреждениях Ивано-Франкищины назвали критической. Коллапс с COVID-19 на Прикарпатье привел к жесткому карантину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Ивано-Франковске на территории Богородчанской центральной районной больницы развернули мобильный госпиталь для больных COVID-19.
Из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области и не только Украина оказалась на пороге новой волны эпидемии.
На Прикарпатье из-за вспышки заболеваемости коронавируса ввели особый режим въезда и выезда из области.