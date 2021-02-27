На Прикарпатье люди перекрыли дорогу, требуя отменить карантин. Видео

В субботу, 27 февраля, в селе Раковчик Коломыйского района Ивано-Франковской области десятки человек перекрыли дорогу Н-10 Стрый-Мамалыга, требуя снять карантин.

Как сообщает Galka, на акцию протеста в основном собрались предприниматели, которые теряют деньги из-за карантинных ограничений. Также люди возмущались, что на карантине курорт "Буковель" продолжает работу.

Из-за акции протеста на дороге образовались значительные пробки: не двигались как легковые автомобили, так и грузовики.

На месте работали полицейские и следили за соблюдением порядка.

Отметим, что "Укрзалізниця" прекратит курсирование поездов в Ивано-Франковскую область и обратно из-за вспышки в регионе COVID-19.

Напомним, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и отсутствием койко-мест из-за наплыва пациентов в медучреждениях Ивано-Франкищины назвали критической. Коллапс с COVID-19 на Прикарпатье привел к жесткому карантину.

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