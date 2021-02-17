Разделят на зоны и продлят режим ЧС: Украина возвращается к адаптивному карантину
В Украине правительство решило вернуться к адаптивному карантину и делению регионов страны на зоны. Также до 30 апреля 2021 года продлят режим чрезвычайной ситуации.
Об этом на заседании Кабинета министров в среду, 17 февраля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Изменить формат ограничений в сторону ослабления решили из-за стабилизации ситуации с коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях устанавливаться различные карантин в зависимости от эпидемической ситуации. Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения", – подчеркнул глава правительства.
По его словам, адаптивный карантин вступает в силу 22 февраля.
"Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться", – добавил Шмыгаль.
Согласно пояснительной записке проекта постановления, продолжают карантин с делением на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, красную и оранжевую, что будут устанавливаться на основании ежедневной оценки признаков, что включают в себя:
заболеваемость на грипп и ОРВИ
заполненность кроватей в больницах под больных COVID-19
динамика госпитализации
показатели, что характеризируют тестирование лиц с подозрением на болезнь
Отмечается, что на всей территории страны будет действовать "желтый" уровень эпидемиологической угрозы. В случае поднятия уровня до "оранжевого", местные власти должны принять дополнительные меры для предотвращения распространения вируса.
запрещено находится в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых масок
находится на улице без документов, подтверждающих личность
самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации
пересекать границы иностранцам или лицам без гражданства без наличия полиса страхования
проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и прочие) мероприятия (в том числе с размещением стоя) при участии более одного человека на 4 квадратных метра (если мероприятие проходит на открытом воздухе) или заполнено более чем на 50% (если проходит в закрытом помещении)
при этом разрешается проведение профессиональных спортивных матчей игровых команд со зрителями (заполненность не более 50%)
запрещено посещать кинотеатры и прочие заведения культуры с заполненностью залов более чем 50% (размещение осуществляется в шахматном порядке)
запрещено перевозить пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений
запрещено проводить дискотеки, работа ночных клубов, деятельность ресторанов и кафе по организации праздничных мероприятий и банкетов
запрещена работа с 24 до 7 утра общепитов
размещать посетителей в ресторанах и кафе должно осуществляться не более чем 4 человека за одним столом и на расстоянии не менее 2 метров между столами
запрещено работа хостелов
запрещено посещать учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учеников
проводить массовые мероприятия в школах и университетов в присутствии зрителей;
проводить плановые госпитализации, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня, проведения других неотложных и срочных госпитализаций;
запрещена деятельность спортивных и фитнес клубов, которые не обеспечивают размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м
запрещено посещение посторонними заведений соцзащиты
Переход из "желтой" из "оранжевую" произойдет по тем же признаком, что и переход в красную при превышении эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Если же в регионе вводится "красный" уровень угрозы, то начинают действовать ограничения, что вводили в Украине с 8 по 25 января во время зимнего локдауна.
"Красную" зону будут вводить если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд:
загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%
более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней
рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю
коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%
менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тысяч населения
Красная зона устанавливается на протяжении 48 часов после наступления оснований для ее введения.Запреты в "красной" зоне:
запрещен прием посетителей общепитом
запрещена работа ТРЦ и других развлекательных заведений
работа непродовольственных магазинов и рынков
работа заведений культуры
проведение массовых мероприятий
спортивные матчи проводятся без зрителей
посещение образовательных учреждений
Уровень угрозы снижается до "зеленого" в следующих случаях:
уровень заболеваемости на грипп и ОРВИ на территории не меньше как 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемиологического порога, утвержденного Минздравом
коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 – менее 5%
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