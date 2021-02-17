Разделят на зоны и продлят режим ЧС: Украина возвращается к адаптивному карантину

В Украине правительство решило вернуться к адаптивному карантину и делению регионов страны на зоны. Также до 30 апреля 2021 года продлят режим чрезвычайной ситуации.

Об этом на заседании Кабинета министров в среду, 17 февраля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Изменить формат ограничений в сторону ослабления решили из-за стабилизации ситуации с коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях устанавливаться различные карантин в зависимости от эпидемической ситуации. Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения", – подчеркнул глава правительства.

По его словам, адаптивный карантин вступает в силу 22 февраля.

"Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться", – добавил Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке проекта постановления, продолжают карантин с делением на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, красную и оранжевую, что будут устанавливаться на основании ежедневной оценки признаков, что включают в себя:

заболеваемость на грипп и ОРВИ

заполненность кроватей в больницах под больных COVID-19

динамика госпитализации

показатели, что характеризируют тестирование лиц с подозрением на болезнь

Отмечается, что на всей территории страны будет действовать "желтый" уровень эпидемиологической угрозы. В случае поднятия уровня до "оранжевого", местные власти должны принять дополнительные меры для предотвращения распространения вируса.

запрещено находится в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых масок

находится на улице без документов, подтверждающих личность

самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации

пересекать границы иностранцам или лицам без гражданства без наличия полиса страхования

проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и прочие) мероприятия (в том числе с размещением стоя) при участии более одного человека на 4 квадратных метра (если мероприятие проходит на открытом воздухе) или заполнено более чем на 50% (если проходит в закрытом помещении)

при этом разрешается проведение профессиональных спортивных матчей игровых команд со зрителями (заполненность не более 50%)

запрещено посещать кинотеатры и прочие заведения культуры с заполненностью залов более чем 50% (размещение осуществляется в шахматном порядке)

запрещено перевозить пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений

запрещено проводить дискотеки, работа ночных клубов, деятельность ресторанов и кафе по организации праздничных мероприятий и банкетов

запрещена работа с 24 до 7 утра общепитов

размещать посетителей в ресторанах и кафе должно осуществляться не более чем 4 человека за одним столом и на расстоянии не менее 2 метров между столами

запрещено работа хостелов

запрещено посещать учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учеников

проводить массовые мероприятия в школах и университетов в присутствии зрителей;

проводить плановые госпитализации, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня, проведения других неотложных и срочных госпитализаций;

запрещена деятельность спортивных и фитнес клубов, которые не обеспечивают размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м

запрещено посещение посторонними заведений соцзащиты

Переход из "желтой" из "оранжевую" произойдет по тем же признаком, что и переход в красную при превышении эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Если же в регионе вводится "красный" уровень угрозы, то начинают действовать ограничения, что вводили в Украине с 8 по 25 января во время зимнего локдауна.

"Красную" зону будут вводить если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд:

загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%

более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней

рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%

менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тысяч населения

Красная зона устанавливается на протяжении 48 часов после наступления оснований для ее введения.

запрещен прием посетителей общепитом

запрещена работа ТРЦ и других развлекательных заведений

работа непродовольственных магазинов и рынков

работа заведений культуры

проведение массовых мероприятий

спортивные матчи проводятся без зрителей

посещение образовательных учреждений

Уровень угрозы снижается до "зеленого" в следующих случаях:

уровень заболеваемости на грипп и ОРВИ на территории не меньше как 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемиологического порога, утвержденного Минздравом

коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 – менее 5%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобразования назвали условия перевода школ Украины на дистанционное обучение.