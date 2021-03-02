В Ивано-Франковске больницы переполнены, пациенты с COVID-19 лежат в коридорах

В Ивано-Франковске больницы, принимающие больных коронавирусом, переполнены и пациенты лежат в коридорах.

Об этом сообщила глава Управления здравоохранения городского совета Мария Бойко во время оперативного совещании по ситуации с COVID-19 в регионе.

"И в первой городской клинической больнице, и в Центральной городской клинической люди лежат в коридорах. Мы взяли все кровати: старые и списанные, несмотря на ситуацию. Реально – больницы заполнены", – сказала чиновница.

Бойко указала, что в городской клинической больницы №1 заполненность коек – 115%, в ЦГКБ – 92%. Она отметила, что больные COVID-19 заняли места, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией.

При этом количество больных только увеличивается. По словам Бойко, за минувшие сутки, 1 марта, в ЦГКБ были госпитализированы 49 пациентов, из которых двое – в очень тяжелом состоянии. В городскую клиническую больницу поступили 11 пациентов, в детскую клиническую – 7 детей. Кроме того, во всех больница реанимации заполнены.

Глава здравоохранения города добавила, что в Ивано-Франковске выросло количество заболеваний гриппом и ОРВИ. Только за прошедший день было 600 таких обращений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в COVID-больницах Ивано- Франковска заполнено 125-130% коек.