Житомирская область попала в 'красную' зону карантина

С полуночи среды, 3 марта, на территории Житомирской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и введены соответствующие карантинные ограничения.

Такое решение приняла 1 марта государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Со своей стороны председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко во время брифинга добавил, что в "красную" зону попадут все районы области. Соответственно, ограничения затронут все населенные пункты.

"За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 больных COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла с почти 900 до 2700 – втрое увеличилось количество больных", – пояснил чиновник.

Напомним: с 00:00 среды, 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину. Он предусматривает установление на всей территории "желтой" зоны эпидемической опасности и введение ряда ограничений для граждан и субъектов хозяйствования.

Если же в регионе вводится "красный" уровень угрозы, то начинают действовать ограничения, которые были в Украине с 8 по 25 января во время зимнего карантина выходного дня.

"Красная" зона устанавливается, если хотя бы два из пяти показателей превышают норму три дня подряд:

загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%;

менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тысяч населения.

В "красной" зоне запрещены:

прием посетителей заведениями общепита;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа заведений культуры;

проведение массовых мероприятий;

проведение спортивных матчей со зрителями (проводятся без зрителей);

посещение образовательных учреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус ударил по Украине с новой силой – в некоторых областях вводят локальные "локдауны", специалисты считают, что в регионы могли попасть и более "агрессивные" мутанты COVID-19. О том, что ждет страну дальше, – читайте в материале.