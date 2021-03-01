Житомирская область попала в "красную" зону карантина
С полуночи среды, 3 марта, на территории Житомирской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и введены соответствующие карантинные ограничения.
Такое решение приняла 1 марта государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Со своей стороны председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко во время брифинга добавил, что в "красную" зону попадут все районы области. Соответственно, ограничения затронут все населенные пункты.
"За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 больных COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла с почти 900 до 2700 – втрое увеличилось количество больных", – пояснил чиновник.
Напомним: с 00:00 среды, 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину. Он предусматривает установление на всей территории "желтой" зоны эпидемической опасности и введение ряда ограничений для граждан и субъектов хозяйствования.
Если же в регионе вводится "красный" уровень угрозы, то начинают действовать ограничения, которые были в Украине с 8 по 25 января во время зимнего карантина выходного дня.
"Красная" зона устанавливается, если хотя бы два из пяти показателей превышают норму три дня подряд:
загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;
более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;
рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;
коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%;
менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тысяч населения.
В "красной" зоне запрещены:
прием посетителей заведениями общепита;
работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
работа непродовольственных магазинов и рынков;
работа заведений культуры;
проведение массовых мероприятий;
проведение спортивных матчей со зрителями (проводятся без зрителей);
посещение образовательных учреждений.
Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус ударил по Украине с новой силой – в некоторых областях вводят локальные "локдауны", специалисты считают, что в регионы могли попасть и более "агрессивные" мутанты COVID-19. О том, что ждет страну дальше, – читайте в материале.