Количество больных COVID-19 за сутки в Украине снова возросло до почти 9 тысяч
По состоянию на утро четверга, 7 января, в Украине официально подтверждено 1 099 493 случая коронавирусной инфекции. Из них 8 997 – обнаружено за прошедшие сутки. В частности, заболели 227 ребенка и 385 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 19 505 человек (+148 за сутки), а 773 214 пациентов (+11 316 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.
Осуществлено тестирований в сутки – 54 438 (в частности методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 5 717 403.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 731 случай;
Винницкая область – 250 случаев;
Волынская область – 142 случая;
Днепропетровская область – 414 случаев;
Донецкая область – 572 случая;
Житомирская область – 463 случая;
Закарпатская область – 111 случаев;
Запорожская область – 509 случаев;
Ивано-Франковская область – 137 случаев;
Киевская область – 480 случаев;
Кировоградская область – 82 случая;
Луганская область – 331 случай;
Львовская область – 288 случаев;
Николаевская область – 411 случаев;
Одесская область – 694 случаев;
Полтавская область – 389 случаев;
Ривненская область – 326 случаев;
Сумская область – 505 случаев;
Тернопольская область – 198 случаев;
Харьковская область – 599 случаев;
Херсонская область – 147 случаев;
Хмельницкая область – 411 случаев;
Черкасская область – 233 случая;
Черновицкая область – 161 случай;
Черниговская область – 413 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 7 января, COVID-19 и мире заразились более 87,6 млн человек. За минувший день выявлены более 781 тысячи новых инфицированных, что стадо суточным рекордом с начала пандемии.