Количество больных COVID-19 за сутки в Украине снова возросло до почти 9 тысяч

Алексей Титофф Общество 08:15, 7.01.2021 Обновлено: 08:27, 7.01.2021

По состоянию на утро четверга, 7 января, в Украине официально подтверждено 1 099 493 случая коронавирусной инфекции. Из них 8 997 – обнаружено за прошедшие сутки. В частности, заболели 227 ребенка и 385 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 19 505 человек (+148 за сутки), а 773 214 пациентов (+11 316 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Осуществлено тестирований в сутки – 54 438 (в частности методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 5 717 403.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 731 случай;

  • Винницкая область – 250 случаев;

  • Волынская область – 142 случая;

  • Днепропетровская область – 414 случаев;

  • Донецкая область – 572 случая;

  • Житомирская область – 463 случая;

  • Закарпатская область – 111 случаев;

  • Запорожская область – 509 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 137 случаев;

  • Киевская область – 480 случаев;

  • Кировоградская область – 82 случая;

  • Луганская область – 331 случай;

  • Львовская область – 288 случаев;

  • Николаевская область – 411 случаев;

  • Одесская область – 694 случаев;

  • Полтавская область – 389 случаев;

  • Ривненская область – 326 случаев;

  • Сумская область – 505 случаев;

  • Тернопольская область – 198 случаев;

  • Харьковская область – 599 случаев;

  • Херсонская область – 147 случаев;

  • Хмельницкая область – 411 случаев;

  • Черкасская область – 233 случая;

  • Черновицкая область – 161 случай;

  • Черниговская область – 413 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 7 января, COVID-19 и мире заразились более 87,6 млн человек. За минувший день выявлены более 781 тысячи новых инфицированных, что стадо суточным рекордом с начала пандемии.

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