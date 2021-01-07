Кількість хворих на COVID-19 за добу в Україні знову зросла до майже 9 тисяч

Олексій Тітофф Суспільство 08:15, 7.01.2021 Оновлено: 08:27, 7.01.2021

Станом на ранок четверга, 7 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 099 493 випадки коронавірусної інфекції. З них 8 997 – виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіли 227 дитини і 385 медпрацівників.

Від COVID-19 в країні померли вже 19 505 осіб (+148 за добу), а 773 214 пацієнтів (+11 316 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

Здійснено тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР – 37 287, методом ІФА – 17 151). За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 5 717 403.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 731 випадок;

  • Вінницька область – 250 випадків;

  • Волинська область – 142 випадки;

  • Дніпропетровська область – 414 випадків;

  • Донецька область – 572 випадки;

  • Житомирська область – 463 випадки;

  • Закарпатська область – 111 випадків;

  • Запорізька область – 509 випадків;

  • Івано-Франківська область – 137 випадків;

  • Київська область – 480 випадків;

  • Кіровоградська область – 82 випадки;

  • Луганська область – 331 випадок;

  • Львівська область – 288 випадків;

  • Миколаївська область – 411 випадків;

  • Одеська область – 694 випадків;

  • Полтавська область – 389 випадків;

  • Рівненська область – 326 випадків;

  • Сумська область – 505 випадків;

  • Тернопільська область – 198 випадків;

  • Харківська область – 599 випадків;

  • Херсонська область – 147 випадків;

  • Хмельницька область – 411 випадків;

  • Черкаська область – 233 випадки;

  • Чернівецька область – 161 випадок;

  • Чернігівська область – 413 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на четвер, 7 січня, COVID-19 і світі заразилися більш 87,6 млн осіб. За минулий день виявлено більше 781 тисячі нових інфікованих, що стадо добовим рекордом з початку пандемії.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Луганську один із головних терористів "ЛНР" підірвався у своїй квартирі

Українцям різко підвищили абонплату на газ, переплачувати доводиться на 40%: названо всі ціни

Бродський: у разі таємної вакцинації Шмигаль і Радуцький мають піти у відставку

Святий вечір 2021: що потрібно і що не можна робити 6 січня

Росія розгромно програла Фінляндії та залишилася без медалей МЧС із хокею