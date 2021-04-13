Кого на вакцинацию от COVID-19 могут отправить работодатели: список от Минздрава

Украинцам, работающим в сфере здравоохранения или безопасности и т. д., не нужно записываться в очередь на вакцинацию против коронавируса. Об их регистрации на прививку должны позаботиться работодатели.

Правда, это зависит от этапа прививочной кампании. Разъяснение относительно этого дали в Министерстве здравоохранения, опубликовав список в Telegram.

В Минздраве загадали, что сейчас в Украиневакцинируют всех медиков, военных на фронте, а также социальных работников, священнослужителей и людей старше 80 лет.

Кого на вакцинацию регистрируют работодатели:

работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;

работников или жителей интернатов, домов престарелых ;

работников структуры государственной безопасности – Министерство внутренних дел (МВД), Национальная полиция (НПУ), Национальная гвардия (НГУ), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Государственная пограничная служба (ГПС), Служба безопасности (СБУ);

военнослужащих.

Алгоритм записи для работодателей:

Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков. Руководители учреждений должны передать списки региональному координатору по вакцинации. Руководители учреждений готовят помещение для проведения прививок и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.

В Минздраве подчеркнули, что на вакцинацию важно не забыть взять с собой копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом. Это нужно для регистрации в электронной системе здравоохранения.

Заметим за сутки 11 апреля в Украине сделали 1216 прививок от коронавируса. А всего с начала кампании вакцинировано 378 266 украинцев, к тому же пятерых полностью (они получили обе дозы). Тогда как в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались уже 441 989 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин раскритиковал медработников и преподавателей вузов, которые против вакцинации от коронавируса и отговаривают от прививок. По его словам, таких стоит лишать лицензии и увольнять.