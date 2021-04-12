В четырех областях Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19 за сутки: данные в регионах

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки в Украине сделали 1216 прививок от коронавируса. В то же время в четырех регионах не вакцинировали ни одного жителя.

Речь идет о Николаевщине, Полтавщине, Херсонщине и Черкасщине. Всего с начала кампании вакцинировано 378 266 украинцев, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его данным, еще в шести областях 11 апреля сделали лишь по 10 прививок, а больше всего – на Львовщине (170) и Тернопольщине (150).

Данные по новым случаям COVID-19 и прививках от него за прошедшие сутки

Количество вакцинаций в регионах за минувшие сутки:

  • г. Киев – 60 прививок;

  • Винницкая область – 120 прививок;

  • Волынская область – 10 прививок;

  • Днепропетровская область – 10 прививок;

  • Донецкая область – 10 прививок;

  • Житомирская область – 40 прививок;

  • Закарпатская – 10 прививок;

  • Запорожская область – 70 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 66 прививок;

  • Киевская область – 50 прививок;

  • Кировоградская область – 10 прививок;

  • Луганская область – 30 прививок;

  • Львовская область – 170 прививок;

  • Николаевская область – 0 прививок;

  • Одесская область – 90 прививок;

  • Полтавская область – 0 прививок;

  • Ривненская область – 50 прививок;

  • Сумская область – 10 прививок;

  • Тернопольская область – 150 прививок;

  • Харьковская область – 120 прививок;

  • Херсонская область – 0 прививок;

  • Хмельницкая область – 110 прививок;

  • Черкасская область – 0 прививок;

  • Черновицкая область – 20 прививок;

  • Черниговская область – 10 прививок.

В этой статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Известно, что прививки проводили 34 мобильные бригады по иммунизации и 81 пункт. По состоянию на 11 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 441 989 человек.

Напомним: согласно указу президента, до конца 2021 года в Украине нужно вакцинировать большую часть населения. В частности, Минздрав должен обеспечить 47 млн прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после вакцинации препаратом AstraZeneca иммунитет от коронавируса появляется на 22-й день. Он будет защищать 90 дней, а затем потребуется повторная прививка.

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