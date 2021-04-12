В четырех областях Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19 за сутки: данные в регионах
За прошедшие сутки в Украине сделали 1216 прививок от коронавируса. В то же время в четырех регионах не вакцинировали ни одного жителя.
Речь идет о Николаевщине, Полтавщине, Херсонщине и Черкасщине. Всего с начала кампании вакцинировано 378 266 украинцев, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По его данным, еще в шести областях 11 апреля сделали лишь по 10 прививок, а больше всего – на Львовщине (170) и Тернопольщине (150).
Количество вакцинаций в регионах за минувшие сутки:
г. Киев – 60 прививок;
Винницкая область – 120 прививок;
Волынская область – 10 прививок;
Днепропетровская область – 10 прививок;
Донецкая область – 10 прививок;
Житомирская область – 40 прививок;
Закарпатская – 10 прививок;
Запорожская область – 70 прививок;
Ивано-Франковская область – 66 прививок;
Киевская область – 50 прививок;
Кировоградская область – 10 прививок;
Луганская область – 30 прививок;
Львовская область – 170 прививок;
Николаевская область – 0 прививок;
Одесская область – 90 прививок;
Полтавская область – 0 прививок;
Ривненская область – 50 прививок;
Сумская область – 10 прививок;
Тернопольская область – 150 прививок;
Харьковская область – 120 прививок;
Херсонская область – 0 прививок;
Хмельницкая область – 110 прививок;
Черкасская область – 0 прививок;
Черновицкая область – 20 прививок;
Черниговская область – 10 прививок.
В этой статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
Известно, что прививки проводили 34 мобильные бригады по иммунизации и 81 пункт. По состоянию на 11 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 441 989 человек.
Напомним: согласно указу президента, до конца 2021 года в Украине нужно вакцинировать большую часть населения. В частности, Минздрав должен обеспечить 47 млн прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после вакцинации препаратом AstraZeneca иммунитет от коронавируса появляется на 22-й день. Он будет защищать 90 дней, а затем потребуется повторная прививка.