Кого на вакцинацію проти COVID-19 можуть відправити роботодавці: список від МОЗ

Українцям, які працюють у сфері охорони здоров’я чи безпеки тощо, не потрібно записуватися в чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Про їхню реєстрацію на щеплення мають подбати роботодавці.

Щоправда, це залежить від етапу вакцинальної кампанії. Роз’яснення щодо цього дали у Міністерстві охорони здоров’я, опублікувавши список у Telegram.

У МОЗ загадали, що нині в Україні вакцинують усіх медиків, військових на фронті, а також соціальних працівників, священнослужителів і людей старших за 80 років.

Кого на вакцинацію реєструють роботодавці:

працівників сфери охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери;

працівників чи мешканців інтернатів, будинків для літніх людей ;

працівників структури державної безпеки – Міністерство внутрішніх справ (МВС), Національна поліція (НПУ), Національна гвардія (НГУ), Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Державна прикордонна служба (ДПС), Служба безпеки (СБУ);

військовослужбовців.

Алгоритм запису для роботодавців:

Регіональні координатори з вакцинації поінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків. Керівники закладів мають передати списки регіональному координатору з вакцинації. Керівники закладів готують приміщення для проведення щеплень і домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади. У призначений день і час проводять вакцинацію за списком.

У МОЗ підкреслили, що на вакцинацію важливо не забути взяти із собою копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом. Це потрібно для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я.

Зауважимо: за добу 11 квітня в Україні зробили 1216 щеплень проти коронавірусу. А всього з початку кампанії вакциновано 378 266 українців, до того ж п’ятьох повністю (вони отримали обидві дози). Тоді як до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися вже 441 989 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін розкритикував медпрацівників і викладачів вишів, які проти вакцинації від коронавірусу та відраджують від щеплень. За його словами, таких варто позбавляти ліцензії і звільняти.