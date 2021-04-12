Врач о коллегах-противниках вакцинации в Украине: увольнять к чертям собачьим

Медицинских работников и преподавателей вузов, которые выступают против вакцинации от коронавируса и отговаривают от прививок, следует лишать лицензии и увольнять.

Такое заявление в комментарии OBOZREVATEL сделал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО " Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. "Если ты не веришь в вакцинацию – пожалуйста, клади диплом на стол и пошел вон, иди дворником работать, если ты боишься вакцинироваться", – сказал он.

Медик привел в пример "интереснейший факт". По его словам, в Национальном медуниверситете имени Богомольца "преподаватели массово отказываются вакцинироваться".

"Это те люди, которые преподают студентам медицину. Если они своим примером отказываются вакцинироваться, то вообще к чертям собачьим их нужно увольнять. Это же не дело, что в XXI веке в обществе даже среди профессорско-преподавательского состава до сих возникает вопрос, нужна вакцинация или нет", – подчеркнул он.

Александрин добавил, что жесткие меры должны применяться и к медработникам, которые отказываются вакцинироваться и отговаривают от прививки своих пациентов.

"Я бы только так и действовал. Если бы узнавал, что хотя бы один медицинский сотрудник кого-то отговаривает от вакцинопрофилактики, пожалуйста – ликвидируется лицензия и до свидания", – заявил врач.

Александрин заметил, что такие меры необходимо предпринимать, несмотря на острую нехватку медперсонала в условиях борьбы с эпидемией коронавируса.

"Многие говорят: у нас и так лечить некому. Лучше уж пусть некому, чем вот так. Чем такие люди, у которых отсутствует понятие доказательности, будут лечить в нашей стране кого-либо и тем более готовить новое поколение медицинских сотрудников".

Комментируя факты отказа от вакцинации медработников, которые переболели коронавирусом и у которых имеется достаточно высокий титр антител, Александрин заявил, что это не может быть поводом для отказа от прививки.

"Я в январе переболел ковидом, а в марте я сделал себе первую дозу вакцины CoviShield. Титр антител перед вакцинацией был 12,5 – достаточно высокий. Но противопоказанием для тех, кто переболел ковидом, вакцинопрофилактика не является. Если есть возможность, то нужно делать", – сообщил медик.

Он добавил, что вакцинация необходима еще и потому, что на территории Украины циркулируют все штаммы COVID -19. "Я не знаю, каким штаммом я переболел. Если я переболел уханьским штаммом, после этого я сразу же могу заболеть тем же британским штаммом. Я не готов болеть повторно", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента заверили, что в апреле темпы вакцинации в Украине должны ускориться. Ожидается новая партия вакцин от коронавируса Pfizer в объеме 10 миллионов доз.