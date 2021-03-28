Когда в Украине начнется потепление: синоптик уточнила прогноз

В начале апреля в Украине начнется стабильное потепление – столбики термометров поднимутся до +10 градусов, однако возможны дожди.

О этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня, говорится в материале OBOZREVATEL. По ее словам, в этот период снега уже не будет, но температура воздуха ночью будет не выше 5 градусов тепла.

"В начале апреля, по сегодняшним расчетам, будет 10 градусов тепла днем, ночью 1-5 со знаком плюс. Поскольку температурный фон выше, то снега не будет, но вероятные несущественные осадки в виде дождя", – сказала Голеня.

По ее словам, 28-31 марта на термометрах будет стабильно выше нуля, однако в эти дни тоже ожидаются осадки. В частности, как рассказала синоптик, сначала они накроют западные и северные регионы – Закарпатскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Черниговскую, Киевскую области. В дальнейшем, как уточнила Голеня, дожди пройдут в центральной, восточной и южной части Украины.

Однако в последние дни марта и в начале апреля, по ее словам, тенденция к потеплению начнет проявляться стабильнее – температура продолжит постепенно повышаться.

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