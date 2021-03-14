Весна в Украине будет с ночными морозами и дождями: синоптик дал прогноз на апрель и май

После снега и морозов, которые ударили по Украине в начале марта, апрель также не порадует резким потеплением. В начале следующего месяца ночью ожидаются заморозки до -1...-3 градусов по Цельсию.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань изданию "Апостроф". Он заявил, что ранней весны в этом году в Украине не будет.

В середине апреля украинцев ждет прохладная погода, в последнюю неделю месяца будет ветрено, прохладно и дождливо.

"Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", – сказал Горбань.

По мнению синоптика, после прохладного апреля в мае тоже не будет очень тепло. После праздника Пасхи он спрогнозировал несколько волн похолодания.

Погодные условия в 2021 году могут навредить продовольственной отрасли Украины. По словам Горбаня, он сообщил об этом в Верховную Раду и Кабинет министров.

"2021 год – год Сатурна. Ожидается самый неурожайный год из всех семи лет под управлением планет. А 2024 год – очень жестокая засуха. Я дал эти расчеты в Верховную Раду и Кабмин", – рассказал народный синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в воскресенье, 14 марта, прогнозируется по-настоящему весенней. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +15 градусов.