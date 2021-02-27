Погода в Украине в начале марта будет солнечной, но прохладной: синоптик дал прогноз
Погода в Украине в начале марта будет солнечной, однако не надолго. Температура воздуха поднимется максимум до +8 градусов.
Об этом рассказал синоптик Владислав Билык, передает 24 канал. По его словам погода будет в пределах климатической нормы и не будет отклонятся более чем на один градус, однако в течении месяца можно ожидать похолодание.
Месячное количество осадков, по его словам, также будет в пределах нормы, то есть "не будет отходить" более чем на 25%. Также Билык отметил, что март 2021 года будет холоднее, чем в предыдущие годы.
Вместе с тем, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в первые 10 дней марта в Украине возможны небольшие морозы, а максимальная температура достигнет около +8 градусов.
По словам Горбаня, настоящее тепло придет в Украину уже после Пасхи – в мае. Тогда погода будет хорошей и солнечной. Зато первые два месяца весну будет сопровождать холод.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова предупредила, что весна в Украине будет поздней, придет в свои обычные сроки, а март не покажет высоких температур.
Что касается погоды на 8 Марта, то, по словам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, будет холодно и мокро – днем температура опустится до -3 градусов.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2021 года почти по всей территории страны установится прохладная погода с умеренным количеством осадков.