Погода в Украине в начале марта будет солнечной, но прохладной: синоптик дал прогноз

Погода в Украине в начале марта будет солнечной, однако не надолго. Температура воздуха поднимется максимум до +8 градусов.

Об этом рассказал синоптик Владислав Билык, передает 24 канал. По его словам погода будет в пределах климатической нормы и не будет отклонятся более чем на один градус, однако в течении месяца можно ожидать похолодание.

Месячное количество осадков, по его словам, также будет в пределах нормы, то есть "не будет отходить" более чем на 25%. Также Билык отметил, что март 2021 года будет холоднее, чем в предыдущие годы.

Вместе с тем, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в первые 10 дней марта в Украине возможны небольшие морозы, а максимальная температура достигнет около +8 градусов.

По словам Горбаня, настоящее тепло придет в Украину уже после Пасхи – в мае. Тогда погода будет хорошей и солнечной. Зато первые два месяца весну будет сопровождать холод.

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