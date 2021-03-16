Украину накроет холодный циклон: синоптики уточнили прогноз и сказали, когда наступит тепло

Во второй половине марта погода в Украине ожидается совсем не весенней, небольшие периоды потепления будут чередоваться с похолоданием.

Существенное тепло наступит только в начале апреля, но и второй месяц весны, по прогнозам синоптиков, обещает быть нестабильным.

О том, какой погоды следует ждать в Украине в марте и апреле, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что 16-17 марта будут дождливыми, а с 18-го числа снова наступит "обычный март" с достаточно прохладной погодой.

По его словам, в ближайшие дни Украину накроет циклон, который принесет похолодание, дожди и усиление ветра на большую территорию страны, кроме запада и севера: "16-17 марта будет примерно -3… +3 градуса и осадки преимущественно в виде дождя".

Над Винницкой и Житомирской областями пройдет более холодная полоса циклона, поэтому в этих регионах возможен снег, предупредил Мурмыло.

"Ночью будет мокрый снег, днем он растает", – отметил синоптик, а также предупредил, что в эти дни дороги станут более опасными и призвал водителей к осторожности.

"Потом ничего серьезного. С 17 по 20 марта осадков не предвидится, но и тепла особого не будет – обыкновенная мартовская погода. Ночью около 0 градусов, днем – до +10... +12 градусов", – уточнил синоптик.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала OBOZREVATEL, что нынешняя весна напоминает "старую весну, которая укладывается в старые климатические сроки".

Если погодные события будут развиваться в том же ключе, настоящая весна, то есть период, когда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов, начнется с 5 апреля.

"Но март немного затяжной и вялый, особых осадков не видно. К 22 марта следует ожидать еще одну волну холода. Она будет не такая, как предыдущая, немного помягче, но, тем не менее, сохранятся такие условия – то тепло, то холодно", – пояснила синоптик.

Вместе с тем уже в начале апреля весна по-настоящему заявит о себе, сообщила Мартазинова: "С 1-го апреля мы увидим солнышко, увидим радостные погодные условия. Такой будет первая декада. Если и будут дожди, то незначительные".

"А потом наступит неустойчивость в погодных условиях – периоды похолодания и периоды потепления: 5 дней холодных, 5 дней теплых, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных. И так до конца месяца. К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", – предупредила синоптик.