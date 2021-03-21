Какой будет погода до конца марта и когда придет тепло: синоптик дала прогноз

Погода в Украине в оставшиеся дни марта будет переменчивой. Месяц будет вялым и затяжным, а настоящее тепло придет только в начале апреля.

Соответствующим прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. В частности, она отметила, что нынешняя весна напоминает "старую весну, которая укладывается в старые климатические сроки".

По прогнозу Мартазиновой, если погодные события будут развиваться в том же ключе, настоящая весна, то есть период, когда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов, начнется с 5 апреля. А вот до конца текущего месяца еще ожидаются периоды похолоданий.

"Март немного затяжной и вялый, особых осадков не видно. К 22 марта следует ожидать еще одну волну холода. Она будет не такая, как предыдущая, немного помягче, но, тем не менее, сохранятся такие условия – то тепло, то холодно", – пояснила синоптик.

Ранее Мартазинова уже предупреждала, что март в Украине не покажет высоких температур.

"В этом месяце не будет больших перепадов тепла и холода. Изо дня в день температура будет повышаться очень медленно", – отмечала синоптик.

Вместе с тем, синоптик Леонид Горбань рассказал, что настоящее тепло придет в Украину уже после Пасхи – в мае. Тогда погода будет хорошей и солнечной, а вот первые два месяца весну будет сопровождать холод.

В целом синоптики прогнозируют достаточно холодный март и не спешат обнадеживать украинцев скорым потеплением. При этом, по словам Горбаня, с 24 марта в Украине ожидается устойчивый переход на плюсовые температуры и до конца месяца будет от 8 до 12 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань заявил, что апрель также не порадует украинцев резким потеплением. В начале следующего месяца ночью ожидаются заморозки. Более того, по его словам, после прохладного апреля в мае тоже не будет очень тепло.