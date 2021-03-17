Погода в Украине в апреле: синоптики дали подробный прогноз на месяц

Погода в Украине в начале апреля будет холодной, в некоторых регионах с дождями, но к середине месяца постепенно потеплеет до +15 +17 градусов.

Однако после 20 апреля во Львовской и Одесской областях прогнозируется дождь и мокрый снег, передает AccuWeather (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В Харьковской и Днепропетровской областях осадки в апреле могут быть всего несколько дней. При этом в Харькове и Львове прогнозируют ночные заморозки в начале месяца.

Теплее всего в апреле будет на Одесщине. По прогнозам синоптиков, температура воздуха 23 числа поднимется до +19 градусов, но будет идти дождь.

В Киеве дожди пойдут с 22 апреля. Максимальная температура воздуха в столице будет +18 градусов днем, ночью может похолодать до -1 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине марта погода в Украине ожидается совсем не весенней, небольшие периоды потепления будут чередоваться с похолоданием.