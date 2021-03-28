Коли в Україні почнеться потепління: синоптикиня уточнила прогноз

На початку квітня в Україні почнеться стабільне потепління – стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів, однак можливі дощі.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня, йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. За її словами, в цей період сніга вже не буде, але температура повітря вночі буде не вищою за 5 градусів тепла.

"На початку квітня, за сьогоднішніми розрахунками, буде 10 градусів тепла вдень, вночі 1-5 зі знаком плюс. Оскільки температурний фон вищий, то снігу не буде, але ймовірні неістотні опади у вигляді дощу", – сказала Голеня.

За її словами, 28-31 березня на термометрах буде стабільно вище нуля, однак в ці дні теж очікуються опади. Зокрема, як розповіла синоптикиня, спочатку вони накриють західні і північні регіони – Закарпатську, Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Чернігівську, Київську області. Надалі, як уточнила Голеня, дощі пройдуть в центральній, східній і південній частині України.

Однак в останні дні березня та на початку квітня, за її словами, тенденція до потепління почне проявлятися стабільніше – температура продовжить поступово підвищуватися.

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