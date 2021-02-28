Когда начнется настоящая весна в Украине: появился прогноз погоды

Настоящая весна на юге Украины должна наступить с 18 по 25 марта, а на остальной территории страны – с 25 марта по 3 апреля.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко. По ее словам, предвесна переходит в настоящую весну, когда среднесуточная температура превысит отметку +5 градусов.

Прогноз синоптика сделан исходя из средних многолетних данных. Она уточнила, что все природные процессы на данный момент нестабильны, поэтому сроки могут передвинуться.

"Так как все процессы сейчас извращенные, нестандартные, то все может быть – и более ранний, и более поздний приход весны. Но по текущему раскладу все должно быть в средние многолетние сроки: юг – середина марта, остальная территория – вторая половина марта", – уточнила Адаменко.

Напомним, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что весна-2021 в Украине будет поздней, придет в свои обычные сроки, а март будет холодным.

Также, согласну прогнозу сайта Gismeteo, в большинстве регионов Украины воздух прогреется до плюсовых температурных значений после 8 марта. В частности, в Киеве будет морозить до конца февраля и в начале марта. Во Львове морозы ожидаются и в начале марта. А вот в Одессу тепло придет раньше – уже 25 февраля будут +1 градус, в начале марта потеплеет до +2, а 9-10 числа ожидается +3..+4 градуса.

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