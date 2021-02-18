Украина попала под 'битву циклонов': метеоролог объяснила изменения погоды

Резкие изменения погоды в Украине в последние месяцы вызвала так называемая битва циклонов – из-за того, что сильно прогрелась Атлантика, контраст между полярными и тропическими широтами стал мощнее.

Об этом рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух, говорится в материале OBOZREVATEL. В частности, именно это, по ее словам, стало причиной того, что циклоны, которые перемещались над Украиной, усилились.

"В прошлом году очень сильно прогрелась Атлантика, особенно в тропических широтах. И этот контраст между полярными и тропическими широтами стал чрезвычайно мощным, из-за чего очень усилились циклоны. Над Средиземноморьем, Балканами, Черноморским регионом образовалась зона низкого давления, где все время возникали циклоны, которые перемещались над территорией Украины. Именно они приносят к нам основное количество влаги", – рассказала Балабух.

По словам метеоролога, при перемещении циклонов Украина все время попадала то в теплый, то в холодный сектор.

"Погода как бы чередовалась – то холод, то аномальное тепло, то дождь, то ледяной дождь. Затем все это переходило в снег, за ним снова в дождь, который сбивал снег... Шутили, что февраль с мартом работает сутки/трое, а Украина будто бы разделилась на две части – одна аномально теплая, а вторая – холодная", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, как рассказала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, весна в Украине будет поздней, придет в свои обычные сроки, а март не покажет высоких температур.