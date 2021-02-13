Какой будет весна в Украине: синоптик дала прогноз на март

Весна в Украине будет поздней, придет в свои обычные сроки, а март не покажет высоких температур.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. Она отметила, что "весна не будет бурной, она будет затяжной".

"Март вообще не покажет больших температур. В этом месяце не будет больших перепадов тепла и холода. Изо дня в день температура будет повышаться очень медленно", – предупредила синоптик.

Напомним, ранее Вазира Мартазинова спрогнозировала, что в конце февраля украинцев ждет потепление, которое продлится недолго. До середины марта сохранится зимняя погода.

"Но уже не такое сильное [похолодание], уже не будет снега. Будем уже выходить на весенний процесс", – заметила климатолог.

А весной, по ее словам, ожидаются экстремальные месяцы. В частности, в апреле и мае ожидается огромное количество осадков в виде дождей.

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