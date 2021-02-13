Какой будет весна в Украине: синоптик дала прогноз на март
Весна в Украине будет поздней, придет в свои обычные сроки, а март не покажет высоких температур.
Об этом OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. Она отметила, что "весна не будет бурной, она будет затяжной".
"Март вообще не покажет больших температур. В этом месяце не будет больших перепадов тепла и холода. Изо дня в день температура будет повышаться очень медленно", – предупредила синоптик.
Напомним, ранее Вазира Мартазинова спрогнозировала, что в конце февраля украинцев ждет потепление, которое продлится недолго. До середины марта сохранится зимняя погода.
"Но уже не такое сильное [похолодание], уже не будет снега. Будем уже выходить на весенний процесс", – заметила климатолог.
А весной, по ее словам, ожидаются экстремальные месяцы. В частности, в апреле и мае ожидается огромное количество осадков в виде дождей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 15 февраля в Украине ожидаются морозы до -30, а вот прогнозировать весеннюю погоду в Украине, по словам синоптика, пока рано;
также 7 февраля в Украину пришел мощный циклон, который принес очень много снега, дождя и штормовой ветер.