Когда в Украину придет тепло: появился прогноз погоды для регионов

В большинстве регионов Украины, кроме юга, воздух прогреется до плюсовых температурных значений после 8 марта.

Об этом говорится в прогнозе сайта Gismeteo. В частности, в Киеве будет морозить до конца февраля и в начале марта. Дневная температура достигнет 1 градуса только 10 марта.

В Одессу тепло придет раньше – уже 25 февраля будут +1 градус, в начале марта потеплеет до +2, а 9-10 числа ожидается +3..+4 градуса.

Во Львове морозы ожидаются и в начале марта. Температура выше нуля прогнозируется после 9 числа.

В Ужгороде дневная температура достигнет плюсовых значений уже 23 февраля. До 25 февраля она вырастет до +3 и будет оставаться на этом уровне до конца месяца. С 1 марта немного похолодает, но днем морозов все равно не будет. 9-10 марта в регионе ожидается до +5 градусов.

На Днепропетровщине минусовая температура продержится до 8 марта включительно. 9 марта ожидается 1 градус, а 10 марта уже +3.

В Харькове температура будет выше нуля уже 10 марта. В этот день дневная температура достигнет +1.

Отметим, по прогнозам синоптиков, во второй половине февраля ожидаются и сильные морозы, и стремительное потепление. Мощные снегопады уступят место порывистым ветрам. Кардинальный перелом в погоде ожидается в 20-х числах месяца, но на раннюю весну рассчитывать не приходится: потепление будет медленным, но непрерывным.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 15 февраля, в Украине ожидаются сильные морозы и метели, а температура воздуха может опуститься до -30 градусов.