В Украину идет резкое потепление, но весна будет поздней: прогноз синоптиков

Во второй половине февраля ожидаются и сильные морозы, и стремительное потепление. Мощные снегопады уступят место порывистым ветрам. Кардинальный перелом в погоде ожидается в 20-х числах месяца, но на раннюю весну рассчитывать не приходится: потепление будет медленным, но верным.

Подробнее в том, какой погоды следует ожидать до конца зимы, разбирался OBOZREVATEL.

Синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал OBOZREVATEL, что как минимум до 22 февраля не стоит ожидать плюсовых температур, но мощные снегопады уже практически прекратились. "В течение 12 февраля осадки будут ослабевать, период наиболее интенсивных осадков уже позади", – сказал он. Синоптик уточнил: снег не прекратится полностью, но мощных снегопадов, которые мы наблюдали в последнее время, уже не будет.

"Потом циклон постепенно уйдет за границы территории Украины на северо-восток, но какое-то время в большинстве областей еще будут сохраняться порывы ветра", – спрогнозировал Мурмыло.

Что касается морозов, то 14-15 февраля они немного ослабнут, "температура повысится, но незначительно". Однако уже спустя день ожидается новое похолодание и усиление морозов, которое продлится вплоть до 20-х чисел месяца.

В ночные часы температура снова будет приближаться к отметке -20 градусов и в некоторых северных регионах будет даже пересекать ее. На западе и юге страны будет на несколько градусов теплее.

Как рассказал синоптик, на сегодняшний день снежный покров, который образовался в Карпатах, больше не будет нарастать. Но выводы об опасности схождения лавин в горах Укргидрометцентр сделает позже, когда будут проведены необходимые замеры.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала OBOZREVATEL, что существенное быстрое потепление в Украине начнется уже с 20-х чисел февраля.

"Вторая половина февраля будет совершенно противоположной тому, что мы видим сейчас. Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как произошло в январе: было -20, потом +7 градусов. Но, тем не менее, зима закончится в свои сроки", – сообщила она.

В этом контексте синоптик заметила, что признаки потепления можно заметить уже сейчас. Например, снег, который засыпал Украину в эти дни, "не очень мокрый, он рассыпчатый". Это указывает на то, что "нет холодных процессов", – пояснила она.

Как рассказала эксперт, важный температурный показатель – достижение среднесуточной температуры 0 градусов, "неустойчивый ноль" – "в этот раз придет на неделю раньше, числа 20-го". По ее словам, на быстрые перемены указывают практически "стихийные процессы" – постоянные смены теплых и холодных периодов.

Мартазинова пояснила, что после периода потепления, который начнется ориентировочно 20 февраля, снова будет похолодание. "Но уже не такое сильное, уже не будет снега. Будем выходить на весенний процесс".

По прогнозам Мартазиновой, весна в Украине ожидается поздней, но она придет в свои обычные сроки. "Весна не будет бурной, она будет затяжной", – заметила синоптик.

По ее словам, 1 марта еще нельзя будет назвать весенним днем. "Март вообще не покажет высоких температур. В этом месяце не ожидается больших перепадов тепла и холода. Изо дня в день температура будет повышаться очень медленно", – предупредила она.