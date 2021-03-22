С 24 марта еще две области Украины попадут в "красную" зону карантина
Со среды, 24 марта, Киевская и Сумская области перейдут в "красную" карантинную зону в связи со стремительным распространением коронавируса.
Соответствующее решение было принято 22 марта на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что с 00:00 среды в этих регионах начнут действовать ограничения адаптивного карантина, установленные для "красных" зон.
Напомним, всего в Украине по состоянию на 22 марта "красными" являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. Количество "оранжевых" регионов – 11.
В Киевской, Черкасской областях, а также во Львове усиленный карантин был введен местными властями ранее даже без решения Госкомиссии. В Николаеве он вступит в силу с 24 марта.
Отметим, что Львов решил продлить такие ограничения до 4 апреля, а также развернуть в городе временный госпиталь из-за критической ситуации с COVID-19.
О правилах, которые действуют в Черкассах и области, читайте тут.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
в КГГА объявили, что общественный транспорт в Киеве будет курсировать с заполняемостью не более 50%.
Тем не менее, несмотря на усиление карантина, общественный транспорт столицы работал с нарушениями. Маршрутки ездили забитыми, а люди собирались в толпы на остановках и станциях метро.