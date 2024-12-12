Как сказать на украинском 'попытать счастья': наиболее удачные варианты

Фразеологизмы придают языку многообразие, образность и метафоричность. Эти устоявшиеся выражения сформировались исторически, на основе культурных, языковых, фольклорных аспектов. Однако с переводами следует быть осмотрительными. Важно не просто дословно переводить, а искать меткие соответствия.

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Например, мало кто знает, как на украинском будет "попытать счастья". OBOZ.UA рассказывает о наиболее удачных вариантах.

В неких словарях дается вариант: "попытать счастья" – это "спробувати щастя".

Есть также благозвучное выражение "важити на долю".

Підходь яничаре, не бійся - ти важив на долю,

Он коник стоїть і кривуля, що кров'ю впилася... (Павло Гірник).

Контекстуально подходят и выражения "де наше не пропадало", "було не було".

"А раптом поталанить?" – говорят, когда решаются пойти на определенный риск.

Есть также украинский аналог "випробувати долю" – это словосочетание часто можно встретить в творчестве классиков.

Уместными будут и следующие варианты:

перевірити долю;

пошукати удачу;

ризикнути.

Например:

Будь-що-будь! Хома вирішив спробувати щастя в сусідів (О. Гончар);

Розсипалися [опришки] по селах добирати леґінів; знайшли душ із десять таких, що хотіли спробувати щастя (Г. Хоткевич);.

Я просто пробував удачі, а всяка ж проба може не вдатись (Леся Українка).

З богом, – каже старий. – попитайте долі" (Марко Вовчок).

Кстати, часто можно услышать такое интересное изречение как "клепаний на язик". Что он означает и какими синонимами его можно заменить – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, что означает колоритное слово "жижки".

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