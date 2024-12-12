Как сказать на украинском "попытать счастья": наиболее удачные варианты
Фразеологизмы придают языку многообразие, образность и метафоричность. Эти устоявшиеся выражения сформировались исторически, на основе культурных, языковых, фольклорных аспектов. Однако с переводами следует быть осмотрительными. Важно не просто дословно переводить, а искать меткие соответствия.
Например, мало кто знает, как на украинском будет "попытать счастья". OBOZ.UA рассказывает о наиболее удачных вариантах.
В неких словарях дается вариант: "попытать счастья" – это "спробувати щастя".
Есть также благозвучное выражение "важити на долю".
Підходь яничаре, не бійся - ти важив на долю,
Он коник стоїть і кривуля, що кров'ю впилася... (Павло Гірник).
Контекстуально подходят и выражения "де наше не пропадало", "було не було".
"А раптом поталанить?" – говорят, когда решаются пойти на определенный риск.
Есть также украинский аналог "випробувати долю" – это словосочетание часто можно встретить в творчестве классиков.
Уместными будут и следующие варианты:
- перевірити долю;
- пошукати удачу;
- ризикнути.
Например:
Будь-що-будь! Хома вирішив спробувати щастя в сусідів (О. Гончар);
Розсипалися [опришки] по селах добирати леґінів; знайшли душ із десять таких, що хотіли спробувати щастя (Г. Хоткевич);.
Я просто пробував удачі, а всяка ж проба може не вдатись (Леся Українка).
З богом, – каже старий. – попитайте долі" (Марко Вовчок).
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