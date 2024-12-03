Что означает 'клепаный на язык': объяснение украинского изречения

Фразеологизмы придают языку особый колорит. Эти устоявшиеся выражения сформировались исторически и имеют в основе традиции, верования, культурно-социологические аспекты и т.д.

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Часто можно услышать такое интересное выражение как "клепаный на язык". Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском", объяснила его значение.

"За словом у кишеню не лізе" – так называют человека, который не просто любит поговорить, но и умеет поддержать разговор.

Мало кто знает, что о коммуникабельном человеке также в народе говорят "клепаный язык". Это не только о навыках общения, но и о остроумии, смекалке, способности быть своим во всех компаниях.

Есть и другие фразеологизмы, которыми можно заменить это выражение:

добре підкутий на язик;

швидкий на язик;

слів не позичає.

Например:

Петро був клепаний на язик – тож його і покликали на переговори у сільраду.

Іван, як прийде до шинку, то слів не позичає – всюди як свій, тому його і пригощають.

Малий джура за словом у кишеню не ліз – міг і з панами про доброго коня домовитися.

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