Что такое 'жижки': объяснение колоритного украинского слова

Украинский язык разнообразен, многогранен и благозвучен. Он содержит ряд колоритных слов, о которых сейчас мало кто догадывается. Важно пополнять словарный запас малоизвестными лексемами, чтобы сохранять подлинность языка.

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Например, слышали ли вы такое необычное слово как "жижки"? OBOZ.UA объясняет его значение.

Жижка (или чаще во множестве – "жижки") – задняя сторона колен, подколенные сухожилия. Жижки – это сухожилия трех заднебедренных мышц: двуглавой, полусухожильной и полуперепончатой, образующих подколенную ямку.

Языковеды говорят, что лексема по происхождению, очевидно, связана с гижкой ("холодец из свиных ножек, ножки в холодке") и гишелями ("берцовая кость, голень"), которые восходят к праславянскому gyža, gyzja.

Существует также связанное с этим словом выражение "аж жижки трясутся" или "аж жижки задрожали". Его используют для описания чувства сильного возбуждения или страха.

"Кресать в жижу" означает "танцуя, касаться пяткой икры".

Есть еще одно значение слова. Жижка – уменьшительная форма устаревшего жижа, что означает "нечто горячее, горящее".

В диалектах жижа означает и страсть, рвение, возбуждение.

Мало кто знает, что жижа – одно из народных названий крапивы.

Кстати, часто можно услышать такое интересное выражение как "клепаный на язык". Что он означает и какими синонимами его можно заменить – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский жгучие слезы или жгучая обида.

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