Как изменится медосмотр при мобилизации в Украине и кого могут призвать на службу летом: разъяснение

Поскольку в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию, летом 2023 украинцев продолжат призывать на военную службу. Но медкомиссию мобилизованные и призванные украинские военнообязанные будут проходить по новой схеме.

Видео дня

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Под мобилизацию подпадают резервисты и военнообязанные, в том числе запаса в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья. Мужчины от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы, если уже проходили срочную службу или отнесены к службе запаса второй очереди.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач отметил, что всеобщая мобилизация проходит постоянно, начиная с 24 февраля 2022 года.

На службу призвать могут следующие категории граждан:

Военных, проходивших срочную службу.

Офицеров запаса, резервистов, других лиц с опытом службы.

Граждан, не проходивших военную службу.

Ограничены пригодными во время военного положения.

При этом ограниченно пригодные в военное время могут быть призваны на военную службу с определенными ограничениями. Они могут проходить военную службу только "в частях небоевого состава - обеспечения или в тыловых подразделениях".

В украинском законодательстве прописаны категории граждан, имеющих право на белый билет и непригодные к военной службе в военное время.

Что касается медосмотра, то теперь во время него происходит две проверки у врачей: в поликлинике и в учебном центре после мобилизации.

"На каждый район определена больница, в которой в отдельном помещении врачи будут осматривать военнообязанных, которых будут привозить для прохождения медицинских комиссий. Здесь будут делать все - от сдачи анализов до завершения медицинского осмотра", – пояснил начальник Харьковского ТЦК и СП Владимир Арап.

После того, как человек пройдет осмотр, он отправляется в учебные центры, полигоны. Однако пока неясно, предусмотрена ли процедура демобилизации лиц, которым в поликлинике занизили состояние заболеваний и мобилизовали на полигоны и учебные центры.

Ранее сообщалось, что в Украине военное положение и общая мобилизация будут продолжаться, по меньшей мере, до 18 августа 2023 года. Для их продления глава государства должен внести соответствующие законопроекты, а Верховная Рада – проголосовать за них. В противном случае эти режимы и процессы автоматически завершаются по истечении срока.

Как писал OBOZREVATEL:

– Право на отсрочку от мобилизации имеют граждане Украины, работающие в ряде органов государственной власти, местного самоуправления или в определенных сферах экономики. Подробнее об этом читайте по ссылке.

– О том, что изменилось в работе военно-врачебных комиссий с 1 июня текущего года, читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!