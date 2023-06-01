Сколько еще будет продолжаться военное положение в Украине и когда закончится мобилизация военнообязанных: разъяснение

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация будут продолжаться по меньшей мере до 18 августа 2023 года. Для их продления глава государства должен внести соответствующие законопроекты, а Верховная Рада – проголосовать за них. В противном случае эти режимы и процессы автоматически завершаются по истечении срока.

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Первый раз военное положение и всеобщая мобилизация были введены в 5:30 24 февраля 2022-го, после начала широкомасштабного российского вторжения на территорию нашей страны. Всего парламент проводит соответствующие голосования уже шесть раз, устанавливая такие сроки ВП и мобилизации:

– с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

– с 25 мая по 23 августа 2022 года;

– с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

– с 21 ноября 2022-го по 19 февраля 2023 года;

– с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

– с 20 мая по 18 августа 2023 года.

Последнее голосование ВР касательно этого вопроса состоялось 2 мая. Законопроекты президента № 9259 и № 9260 народные депутаты поддержали, тем самым продлив особый правовой режим еще на 90 дней (это максимальный возможный срок). Текущая дата окончания – 5:30 утра 18 августа 2023-го.

ВП и всеобщая мобилизация могут закончиться и другим способом – еще до окончания срока их действия президент Украины может подписать указ об отмене военного положения. Однако это может произойти только в случае устранения угрозы нападения или опасности независимости государства, его территориальной целостности.

Как писал OBOZREVATEL:

– Право на отсрочку от мобилизации имеют граждане Украины, работающие в ряде органов государственной власти, местного самоуправления или определенных сферах экономики. Более детально об этом читайте по ссылке.

– О том, что изменилось в работе военно-врачебных комиссий с 1 июня текущего года, читайте здесь.

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