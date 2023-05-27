Что изменится в работе ВЛК с 1 июня и какие обследования должны пройти мужчины перед мобилизацией: разъяснение

Весной 2023 года украинское правительство внесло изменения в работу военно-врачебных комиссий (ВВК) для военнослужащих и военнообязанных с целью уменьшения коррупции и бюрократии. Кроме того, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №9154 и №9158, призванные усовершенствовать работу ВЛК и, в частности, вопрос оформления документов для лечения военнослужащих.

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В законах содержится норма о том, что в случае невозможности направления документов в электронном виде, обязанность по направлению документов в бумажном виде возлагается именно на учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Какие изменения произойдут в работе комиссий с 1 июня, выяснял OBOZREVATEL.

Итак, согласно документам, украинские ВВК в течение 2023 года ждут такие нововведения:

– комиссии начнут работать в гражданских больницах и госпиталях ТЦК, гражданских медучреждениях, в том числе поликлиниках;

– работники ВЛК будут получать финансирование для проведения медосмотров военнообязанных;

– внедрена электронная очередь для военных к врачам ВВК, вероятно, она заработает и для военнообязанных;

– открытие горячих линий Минобороны и Минздрава для информационной поддержки военнослужащих;

– предоставление доступа ТЦК к медицинской базе истории болезней украинцев. Врачи ВВК смогут ознакомиться с электронной медкартой военного или военнообязанного;

– военные смогут проходить ВВК в госпиталях, где проходят лечение, а военнообязанные – в гражданских поликлиниках.

Прохождение ВЛК военнообязанными

Итак, если ТЦК направляет военнообязанного на ВВК, он должен пройти следующие обследования:

– общий анализ крови и исследование мочи;

– определение группы крови и резус-принадлежности;

– рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

– электрокардиографию (ЭКГ);

– серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита "В" (HBsAg), антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);

– исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания;

– иметь при себе медицинское заключение от нарколога и из венерического диспансера.

Со всем перечисленным необходимо явиться на ВВК, где военнообязанного осмотрят врачи: терапевт, хирург, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог и дерматолог. По результатам ВВК выносит решение о пригодности к военной службе.

Прохождение ВВК военными после травмы

О процессе прохождения комиссии военными, получившими травму, изданию NV рассказали юристы Василий Кисиль и Партнеры. После завершения лечения раненные получают направление на ВВК:

– если состояние здоровья позволяет – военный прибывает в в/ч и просит у командира Направления на ВВК;

– если состояние здоровья не позволяет – направление необходимо просить у заведующего отделением госпиталя или районного ТЦК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВВК в Украине будут работать по-новому. Также иначе будет проходить оформление документов для лечения военнослужащих. Отныне увернуться от мобилизации под предлогом "внезапной болезни" не получится;

– в Кировоградской области задержан член ВЛК, который просил взятку за решение о непригодности. Он потребовал 40 тысяч гривен за "правильное решение".

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