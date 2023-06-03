Кто может получить 'белый билет' во время мобилизации в Украине в июне и дает ли он право на пересечение границы: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую Парламент продлил до августа. В украинском законодательстве прописаны категории граждан, имеющих право на белый билет и непригодные к военной службе в военное время.

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OBOZREVATEL разбирался, кто может получить "белый билет" во время мобилизации в Украине в июне и дает ли он право на пересечение границы. Так, пригодность по состоянию здоровья определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК), которая может сделать одно из следующих заключений:

Ограниченно годен к военной службе;

Непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Граждане из первых двух категорий во время войны могут быть призваны на службу, но только в тылу. Полностью освобождаются от мобилизации и исключаются из военного учета только входящие в третью категорию.

При этом в категорию непригодных попадают люди с тяжелыми болезнями типа ВИЧ, сифилиса, тяжелой формы сахарного диабета, шизофрении, умственной недостаточности, эпилепсии. Также поводом для получения категории "Д" может являться отсутствие конечностей или жизненно важных органов, слепота или глухота.

Следует уточнить, что несение службы ограниченно подходящих лиц запрещено в:

высокомобильных десантных войск;

плавсоставы;

морской пехоте;

на спецсооружениях.

При этом такие лица могут служить в:

частях (подразделениях) обеспечения;

военных комиссариатах;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Кроме того, лица, у которых в заключении ВЛК указано "Непригодный к военной службе с исключением из военного учета" могут уехать из Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине военное положение и общая мобилизация будут продолжаться, по меньшей мере, до 18 августа 2023 года. Для их продления глава государства должен внести соответствующие законопроекты, а Верховная Рада – проголосовать за них. В противном случае эти режимы и процессы автоматически завершаются по истечении срока.

Как писал OBOZREVATEL:

– Право на отсрочку от мобилизации имеют граждане Украины, работающие в ряде органов государственной власти, местного самоуправления или в определенных сферах экономики. Подробнее об этом читайте по ссылке.

– О том, что изменилось в работе военно-врачебных комиссий с 1 июня текущего года, читайте здесь.

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