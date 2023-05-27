Кто имеет право на отсрочку от службы во время войны и какие документы нужны?

Во время действия военного положения предусмотрена отсрочка от мобилизации для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих призыву. Право на отсрочку имеют граждане, работающие в ряде органов государственной власти, местного самоуправления или определенных сферах экономики.

Видео дня

Также основанием для отсрочки может стать инвалидность членов семьи в ряде определенных законом случаев. Кто имеет право на отсрочку от мобилизации во время действия режима военного положения, а также какие документы необходимо предоставить для отсрочки, рассказал адвокат Антон Маринич.

Во время действия правового режима военного положения подлежат все граждане Украины мужского пола. Однако для ряда категорий может быть предоставлена отсрочка от мобилизации. Перечень категорий лиц, имеющих право на отсрочку, определен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Важно, что правом на отсрочку можно воспользоваться только до момента обретения статуса военнослужащего. Отсрочку не могут предоставить, если военнообязанный был призван на военную службу и отнесен к личному составу воинской части", – подчеркнул Маринич.

Так, рассчитывать на отсрочку могут граждане, имеющие право на отсрочку в обязательном порядке, те, кого призвать можно только с их согласия:

– забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями работники. Процедуру бронирования в этом случае осуществляет работодатель, ТЦК и СП в этом случае будут иметь всю информацию о полученной отсрочке работником. Однако работнику желательно иметь с собой выписку о бронировании, этот документ выдает работодатель.

– граждане, имеющие жену (супругу) с инвалидностью или одного из родителей или родителей жены/супруга с инвалидностью I или II группы:

в случае, если у жены/супруга лица, подпадающего под призыв во время военного положения, есть инвалидность, для подтверждения права на отсрочку понадобятся документы об установлении инвалидности и свидетельство о браке;

основанием для отсрочки от мобилизации может быть также инвалидность I и II группы у кого-то из родителей подлежащего мобилизации лица или у родителей его жены/супруга. В подтверждение отсрочки в связи с наличием инвалидности у жены/ее родителей следует предоставить свидетельство о рождении жены, свидетельство о браке, документы об инвалидности.

– лица с инвалидностью независимо от группы. Чтобы получить отсрочку, следует предоставить справку к акту осмотра медико-социальной экспертной; удостоверение, подтверждающее соответствующий статус; пенсионное удостоверение; удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, по форме, утвержденной Минсоцполитики. Таких людей, не должны обязывать проходить военно-врачебную комиссию для получения отсрочки.

– те, кого признали временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

"Такие люди должны пройти военно-врачебную комиссию и на основании заключения такой комиссии могут быть признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Отсрочка предоставляется на срок до шести месяцев с обязательным прохождением военно-врачебной комиссии по истечении срока действия отсрочки ", – заметил Маринич.

–– граждане, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Для подтверждения права на отсрочку им необходимо подать свидетельство о рождении; свидетельство о браке; если брак был расторгнут, тогда нужно решение суда о расторжении брака; решение органа опеки или удостоверение отца (матери) многодетной семьи.

– женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Чтобы получить отсрочку, следует предоставить: свидетельство о рождении ребенка (детей); свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении другого родителя родительских прав; решение суда о разводе и определении места жительства с одним из родителей. во время войны: перечень документов.

– женщины и мужчины, (опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели) воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет/ больного тяжелыми болезнями ребенка, не имеющего инвалидности. Чтобы подтвердить право на отсрочку, следует предоставить: свидетельство о рождении; справка к акту осмотра медико-социальной экспертной или иной документ, подтверждающий признание ребенка лицом с инвалидностью, выдаваемый врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.

– женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы. Подтверждающие документы: справка к акту осмотра медико-социальной экспертной или иной документ, подтверждающий признание ребенка лицом с инвалидностью I или II группы, свидетельство о рождении ребенка;

– граждане, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями – своими или жены (супруга).

"Таким людям нужно предоставить Акт установления факта осуществления ухода за вторым супругом или одним из своих родителей или родителей жены (супруга) или удостоверения (справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу. Для получения одного из этих документов об уходе необходимо обратиться в районную госадминистрацию, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета с заявлением об осуществлении лицом такого ухода", – пояснил адвокат.

Кроме того, потребуется заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о том, что больная жена (родители) нуждаются в постоянном уходе.

"Указанные выше категории могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства", – говорит Антон Маринич.

Кроме указанных категорий, не могут призвать на военную службу во время военного положения:

граждан, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования.

"Главное основание для отсрочки – такие работники должны работать по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Учебное заведение как работодатель должно самостоятельно подавать сведения в ТЦК и СП относительно своих работников. Но желательно таким работникам оформить себе справку с места работы" , – отмечает юрист.

граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при проведении антитеррористической операции или при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ . Подтверждающими документами могут быть свидетельство о смерти близкого родственника или решение суда о признании пропавшими без вести.

"Военные, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас, могут получить отсрочку во время частичной мобилизации на срок до шести месяцев. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию", – добавляет юрист.

Кроме указанных категорий граждан, право на отсрочку имеют:

народные депутаты Украины; работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины;

работники Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

работники Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины;

работники Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины.

Во второй категории граждан, которых не могут призвать на службу во время мобилизации, те, кто по заключению военно-врачебной комиссии признаны непригодными к военной службе с последующим исключением из военного учета.

Граждане этой категории для получения отсрочки от мобилизации должны лично явиться в ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие основания для отсрочки.

Если нет возможности предъявить оригинал, желательно сделать нотариальные копии, чтобы их могли приобщить к личному делу в ТЦК и СП.

Но следует учитывать, что законодательством не установлены конкретные требования к документам, подтверждающим право на отсрочку.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что изменится в работе ВЛК с 1 июня. Весной 2023 года украинское правительство внесло изменения в работу военно-врачебных комиссий (ВВК) для военнослужащих и военнообязанных с целью уменьшения коррупции и бюрократии. Кроме того, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №9154 и №9158, призванные усовершенствовать работу ВЛК и, в частности, вопрос оформления документов для лечения военнослужащих.

В законах содержится норма о том, что в случае невозможности направления документов в электронном виде, обязанность по направлению документов в бумажном виде возлагается именно на учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.