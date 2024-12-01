Как это 'ходить гоголем': объяснение колоритного изречения

Фразеологизмы создают особый языковой колорит и помогают придать общению образность, метафоричность и эмоциональную окраску. Эти фразы впитали в себя культурные и исторические особенности народа.

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Немногие знают значение выражения "ходить гоголем". Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" подробно рассказала об этом фразеологизме.

Когда человек чувствует себя радостно и возвышенно, о нем можно сказать, что он земли под ногами не слышит.

В таких случаях можно использовать выражения:

співати від щастя;

ходити іменинником.

Обратите внимание, что "ходить именинником" – не то же, что "ходить гоголем".

Ходить гоголем (или ходить павлином) означает держаться серьезно, надменно, высокомерно, свысока.

Например:

Ти виходиш на подвір'я, а півень весь у червоному, як живий вогонь, гоголем походжає по росяному спориші і гордим оком подивляє навколо (А. Камінчук)

Бунчук ходив гоголем. Його вибирали і рекомендували, куди тільки можна було обирати та рекомендувати (М. Зарудний).

Есть и менее известное значение выражения – быть одетым в яркий, красочный или богатый наряд.

Врядив дівку як паву, син гоголем ходить, жінка в хустці такій, що всі баби очі рвуть од заздрощів, а в самого чоботи з рипом (А. Дімаров).

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