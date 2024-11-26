Что такое 'горобина ніч': значение колоритного изречения

Среди разнообразия украинского языка можно найти крылатые выражения, значение которых мало кто знает. Именно фразеологизмы являются языковой единицей, которые воспроизводят традиции, историю, культуру народа, поэтому следует обогатить свой лексический запас интересными выражениями.

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Например, слышали ли вы словосочетание "горобина ніч"? Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" объяснила значение выражения.

Можно подумать, что именно короткую летнюю ночь, когда, казалось бы, только недавно зашло солнце, а через несколько часов уже светает, называют "горобиною". Аналогия была бы достаточно логичной, ведь воробей – маленькая куцая птица.

На самом деле все совсем не так. "Горобина ніч" – темная и бурная. На улице бурлит настоящая непогода – ливни, град, гром и молния.

Почему же "горобина"? Вероятно потому, что согласно древним мифам воробьи считались коварными птицами. У древних славян "горобина ніч" считалась временем разгула всяческой нечисти.

Например:

Іван, збираючись у дорогу, все визирав у вікно – погода зіпсувалася, насувалася горобина ніч.

Темної горобиної ночі чумаки опинилися посеред поля, не маючи де заночувати.

Горобина ніч часто приносила лихо, й цього разу передчуття не обманули Мотрю – почувся стукіт у двері.

Кстати, осенью многие сетуют на серую "пасмурну" погоду. Однако языковеды отмечают – прилагательное "пасмурна" в этом случае неуместно. Как правильно сказать по-украински – читайте в материале.

А на нечищеных улицах нас часто подстерегает неприятное явление, которое в народе называют "гололедом". Конечно, это типичная калька из русского. OBOZ.UA объяснял, как будет украинский "гололед" и в чем разница между "ожеледдю" и "ожеледицею".

Также OBOZ.UA рассказывал, каким интересным словом можно назвать непогоду или очень ветреную погоду.

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